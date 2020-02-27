Экс-прима Большого театра рассказала, что отпраздновала Масленицу с телеведущим

Анастасия Волочкова поделилась в соцсети свежей фотографией, сделанной в отеле. Прекрасная балерина полакомилась блинчиками с шоуменом Андреем Малаховым и королевой травести эпатажной Зазой Наполи. На фото Малахова крепко обнимают с двух сторон одинаково одетые дамы, в одной из которых можно узнать Волочкову.

"Мы с Зазой Наполи похожи", – кокетливо написала Волочкова на своей страничке в Инстаграм.

"Близняшки", "Волочкова,слева? справа? что-то разницы не видно", "маски шоу", "Заза красивее", "Три мужика. Два из них в платье", "Зачем позорить себя таким сравнением!" – возмутились комментаторы.

Однако преданные фанаты грудью встали за свою любимую звезду: "Какие злые люди, я в шоке от вас", "Какие прекрасные дамы", "Настенька, не похожи Вы! Не нужно таких аллегорий", "Все сделано с чувством юмора! Супер Настенька!" (орфография и пунктуация оригиналов сохранены).

Ранее Волочкова поделилась в соцсети роликом, в котором она наслаждается отдыхом после тяжелой репетиции.