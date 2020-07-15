Популярный исполнитель оказался в гараже со звездой "Орла и решки"

Николай Басков порадовал поклонников очередным забавным видео. Золотой голос России станцевал под свой новый хит "Девочка-космос" с популярной ведущей Настей Ивлеевой. Ролик певец опубликовал в "Инстаграм".

В кадре артист появился в джинсовой куртке и штанах с нашивками. Затем Басков пустился в пляс со звездой "Орла и решки" – артисты выполняли синхронные движения по музыку в помещении, напоминавшее гараж.

Подписчики отреагировали на видео неоднозначно. Некоторые тут же раскритиковали певца в комментариях:

"У Коли маразм ранний", "Городские алкоголики".

"По рукам пошел", – написал один из пользователей, вероятно, подразумевая недавний ролик с Мариной Федункив, где выпившие артисты целовались на лавочке. Однако Басков не оставил замечание без внимания и ответил на него шуткой: "Всегда этим занимался".

Впрочем, поклонники блондина оценили пост по достоинству. Некоторые восхитились не только движениями певца, но и его новой композицией. "Коленька, Вы все танцуете! Молодец!", "Космическая песня, накрепко засевшая в голове!" – написали Баскову в комментариях.

Ранее Николай Басков поддержал артиста, который решил отказаться от еды.