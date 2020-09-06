Галкин ответил на сплетни о разводе с Пугачевой - фото

Галкин ответил на сплетни о разводе с Пугачевой - фото
Максим Галкин и Алла Пугачева. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Примадонна с супругом подкололи тех, кто распускает слухи, и успокоили фанатов

В Сети и СМИ уже больше месяца обсуждают "развод" Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Причем откуда берутся эти слухи, совершенно непонятно.

Звездная пара регулярно публикует фото и видео в соцсетях. На кадрах видно, что вся семья с удовольствием проводит время вместе. А 1 сентября гордые родители отвели Лизу и Гарри в первый класс. Тогда Примадонна не сдержала нахлынувших чувств и прослезилась. Впрочем, внимательный супруг тут же нежно ее обнял и утешил. Однако сплетники, судя по всему, не унимаются. Поэтому Галкин решил предоставить фотодоказательство.

На своей странице в Инстаграм шоумен опубликовал два кадра, на одном из которых Пугачева показывает язык.

"Не дождётесь, сплетники",

– коротко подписал фото Максим.

Красивую пару поддержали и звездные друзья, и поклонники.

"Собака лает,а караван идёт! И как красиво идёт)" – откликнулась Алика Смехова.

"Правильно! Живите долго и счастливо",  "Правильно.Так их" "какая Алла Борисовна красивая", – прокомментировали пользователи.

 На днях на слухи о разводе Галкина и Пугачевой отреагировали Пресняковы.

Фоторепортаж
Пугачева с размахом отметила день рождения двойняшек
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru Фото: instagram.com/maxgalkinru
Кристина ЧЕРНИКОВА

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