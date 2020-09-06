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В Сети и СМИ уже больше месяца обсуждают "развод" Максима Галкина и Аллы Пугачевой. Причем откуда берутся эти слухи, совершенно непонятно.
Звездная пара регулярно публикует фото и видео в соцсетях. На кадрах видно, что вся семья с удовольствием проводит время вместе. А 1 сентября гордые родители отвели Лизу и Гарри в первый класс. Тогда Примадонна не сдержала нахлынувших чувств и прослезилась. Впрочем, внимательный супруг тут же нежно ее обнял и утешил. Однако сплетники, судя по всему, не унимаются. Поэтому Галкин решил предоставить фотодоказательство.
На своей странице в Инстаграм шоумен опубликовал два кадра, на одном из которых Пугачева показывает язык.
"Не дождётесь, сплетники",
– коротко подписал фото Максим.
Красивую пару поддержали и звездные друзья, и поклонники.
"Собака лает,а караван идёт! И как красиво идёт)" – откликнулась Алика Смехова.
"Правильно! Живите долго и счастливо", "Правильно.Так их" "какая Алла Борисовна красивая", – прокомментировали пользователи.
На днях на слухи о разводе Галкина и Пугачевой отреагировали Пресняковы.
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