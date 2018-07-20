Украинцы бегут в Крым с фальшивыми паспортами

"Туриста" из Незалежной поймали российские пограничники

На пункте пропуска "Джанкой" задержали украинского гражданина с поддельным паспортом, направлявшегося из Херсона в Севастополь.

Бдительные сотрудники пограничного управления ФСБ по республике Крым заметили, что в документе была переклеена фотография владельца и изменены реквизиты. Задержанный признался, что это чужой паспорт. "Молодой человек сообщил, что поддельный документ он заказал за денежное вознаграждение в размере трех тысяч гривен на одном из херсонских сайтов в сети интернет", – цитирует агентство "Крыминформ" сообщение пресс-службы крымского Пограничного управления.



Против украинца возбудили уголовное дело по части 1 статьи 322 УК РФ, ему грозит до двух лет лишения свободы.