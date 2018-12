В Сомали произошел взрыв

В столице Сомали Могадишо взорвался автомобиль, начиненный взрывчаткой. В результате погибли 6 человек, еще 13 ранены.

Отмечается, что машина находилась возле Национального театра.

Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

Update Dalsan reporters reported a car filled with explosives was detonated at a security checkpoint near National Theater in #Mogadishu

At least 6 people were killed and more than 13 others injured