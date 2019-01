В Лос-Анджелесе неизвестный устроил стрельбу

В пригороде Лос-Анджелеса в США неизвестный открыл стрельбу в боулинге.

Детали происшествия не раскрываются, однако AFP сообщило о "многочисленных жертвах". При этом полиция призвала граждан не выходить на улицу и держаться подальше от места инцидента.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.