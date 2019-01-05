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В Лос-Анджелесе неизвестный устроил стрельбу

СМИ сообщают о многочисленных жертвах

В пригороде Лос-Анджелеса в США неизвестный открыл стрельбу в боулинге.

Детали происшествия не раскрываются, однако AFP сообщило о "многочисленных жертвах". При этом полиция призвала граждан не выходить на улицу и держаться подальше от места инцидента.

Евгений БЫСТРИЦКИЙ
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