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В столице Гаити обстреляли американское посольство

Есть ли жертвы и пострадавшие ЧП, пока неизвестно

Служебный вход представительства дипмиссии США в Порт-о-Пренсе подвергся нападению. Там развернулась стрельба, предупреждает Госдеп в своем Twitter.

Всех, кто находится сейчас поблизости, просят найти более безопасное место, а лучше и вовсе обойти посольство Штатов стороной. Из дома в данный момент рекомендовано не выходить. О пострадавших и жертвах пока ничего не говорится. 


Ксения АНДРЕЕВА
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