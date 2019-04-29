В столице Гаити обстреляли американское посольство

Нибиру
- Они рядом: инопланетяне с Нибиру обитают на Земле
- Земля как ферма: пришельцы с Нибиру будут пожирать людей
- Нибиру вернулась: на Землю спустятся агрессивные инопланетяне
258 новости
Служебный вход представительства дипмиссии США в Порт-о-Пренсе подвергся нападению. Там развернулась стрельба, предупреждает Госдеп в своем Twitter.
Всех, кто находится сейчас поблизости, просят найти более безопасное место, а лучше и вовсе обойти посольство Штатов стороной. Из дома в данный момент рекомендовано не выходить. О пострадавших и жертвах пока ничего не говорится.
#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D— Travel - State Dept (@TravelGov) 29 апреля 2019 г.
В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений
Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях