В столице Гаити обстреляли американское посольство

Служебный вход представительства дипмиссии США в Порт-о-Пренсе подвергся нападению. Там развернулась стрельба, предупреждает Госдеп в своем Twitter.

Всех, кто находится сейчас поблизости, просят найти более безопасное место, а лучше и вовсе обойти посольство Штатов стороной. Из дома в данный момент рекомендовано не выходить. О пострадавших и жертвах пока ничего не говорится.

#Haiti: Gunfire coming from the rear entrance to the Embassy. Shelter in place is in effect for the Embassy compound. If you are traveling to the Embassy, find a safe area to shelter in place. pic.twitter.com/vyrmuPWR5D