Самые грозные подлодки СССР распилят на иголки

На флоте до сих пор решают судьбу гигантских "Акул"

На фоне провала российской программы строительства и ремонта боевых кораблей, подводный флот, пожалуй, чувствует себя лучше всего. Проигрывая вчистую американцам по количеству авианосцев, фрегатов и корветов, Россия сохраняет свои позиции во всех трех океанах во многом благодаря субмаринам, построенным еще в советское время.

Новейшие российские подлодки, вроде стратегического "Борея" или многоцелевого "Ясеня" только-только начинают поступать во флот. Главными охотниками за авианосцами США остаются "Антеи", вооруженные ракетными комплексами "Гранит". А основу стратегического флота составляют еще советские "Дельфины" и "Кальмары". Новых "Бореев" с ракетами "Булава" пока только три.

Но самую грозную советскую подлодку "Акулу" удалось сохранить только нескольких экземплярах. Да и то, после 2020 года их могут разрезать на металлом. ТК-208 "Дмитрий Донской" продержалась дольше всех, так как помогала "Борею" испытывать "Булаву". А вот двум другим оставшихся на плаву "Акулам" – "Северстали" и "Архангельску" повезло меньше. Из-за того, что украинский "Южмаш" перестал выпускать для них ракеты Р-39 еще в 1991 году, лодки поставили в резерв и вывели из состава флота. Только "Дмитрия Донского" с трудом, но все-таки модернизировали по проекту 941УМ, чтобы субмарина могла запускать новые ракеты "Булава".

В итоге модернизацию "Северстали" и "Архангельска" признали нецелесообразной. После 2020 года их утилизирует "Росатом". Остальные три – ТК-202, ТК-12 "Симбирск" и ТК-13 были разобраны на металлолом при активном участии американской стороны. Подлодки, несущие по 20 ракет с десятью боевыми блоками в каждой, были настоящей костью в горле у генералов Пентагона, поэтому они сделали все, чтобы "Акулы" попали в так называемую программу "Совместного уменьшения угрозы".

Российские адмиралы с огромной горечью говорят о предстоящей утилизации двух "Акул". Все они, включая бывшего главкома ВМФ РФ Владимира Высоцкого считают, что у этих лодок очень большие модернизационные возможности. По мнению моряков, современная российская кораблестроительная промышленность не в состоянии создать такую же лодку.

Но похоже, что все упирается в деньги. Видимо, на то, чтобы строить новые лодки "Бореи" и при этом сохранить "Акулы", средств просто нет. Тем более, что флот в последнее время столкнулся с огромными трудностями, в том числе из-за санкций и разрыва с украинскими предприятиями, где традиционно производили комплектующие для военных кораблей ВМФ СССР.

Итак, какую же лодку рискует потерять военно-морской флот России? Один бывших подводников, служивших на "Акуле" сказал следующее: если установить эту подлодку в виде памятника в центре Москвы, у людей пропадет всякое желание развязывать какую-либу войну. Огромный железный многоэтажный дом высотой в 26 метров. Длина 172 метра, ширина более 23 метров при общем водоизмещении 71200 тонн. Для сравнения, у американского конкурента "Огайо" – 35496 тонн, то есть в два раза меньше.

"Акула" разгонялась под водой до 25 узлов (46,3 км/час). Это быстро и для современной подлодки. Рабочая глубина погружения лодки – 400 метров. Самой современной американской субмарине "Сивулф" она проигрывает лишь 80 метров. Но последняя многоцелевая. У стратегической "Огайо" – это 365 метров.

Впервые о создании серии "Акула" объявил генсек Леонид Брежнев. На XXVI съезде КПСС в 1981 году он сказал, что американцы создали новую подводную лодку "Огайо" с ракетами "Трайдент-I". А затем добавил: аналогичная система "Тайфун" имеется и у нас. При этом Леонид Ильич сознательно назвал "Акулу" "Тайфуном", чтобы ввести империалистов в заблуждение.

Сама лодка по конструкции представляет собой катамаран. Два корпуса диаметром по восемь метров объединены одним общим, легким корпусом. Поэтому подводный ракетоносец такой широкий. Кстати подводники отмечают легкость управления гигантской "Акулой". Во многом, благодаря такой конструкции.

В каждом из корпусов, разделенных на восемь отсеков, размещено по атомному реактору и паровой турбине. Между корпусами расположены три прочных модуля. Всего отсеков у лодки девятнадцать, и как было сказано выше, двадцать ракетных шахт.





Подводники, служившие на "Акуле" отмечают, что лодка славилась своим комфортом. Есть телефонная станция на сто номеров, удобная и доступная для всех членов экипажа. В офицерских каютах установлены умывальники, телевизоры и секретеры. Матросы живет в каютах, напоминающих купе поезда.

Было чем занять и свободное время. В распоряжении экипажа библиотека, кинотеатр и обширная зона отдыха. В нее входят сауна, бассейн, спортивный зал, солярий, оранжерея и даже бесплатные игровые автоматы "торпедная атака".

Когда проектировали "Акулу" инженеры постарались сделать максимум для того, чтобы экипаж мог оставаться под водой как можно дольше времени. Теоретически без всплытия лодка могла находиться на боевом дежурстве до полугода. Однако обычно "автономки" "Акулы" продолжались два-три месяца.