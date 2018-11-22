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Российские снайперы получат гиперзвуковое оружие

Фото: mil.ru
Пуля полетит в два раза быстрее

Гиперзвуковое оружие в последнее время стало настоящим трендом. Это и блок "Авангард", который, по версии российских военных, невозможно сбить никакими средствами ПРО, и проектируемый американский беспилотник SR-72, который должен прийти на замену легендарному разведчику "Черный дрозд".

А этой осенью основатель одной из частных компаний, занимающихся производством стрелкового оружия,Владислав Лобаев заявил о совершенно новом виде продукции – гиперзвуковых патронах.

По его словам, компания при определенной поддержке государства разработает в течение года боеприпасы, летящие со скоростью 2 тыс. м/секунду. Это в два раза быстрее, чем обычные патроны.

Новинка определенно заинтересует снайперов, которые выйдут на совершенно другой уровень стрельбы. Это и лучшая точность, и дальность. На стрелка будут меньше влиять внешние факторы, такие как ветер. Скорость в 5 Махов позволит снайперу не делать никаких поправок на расстоянии до тысячи метров.

Конечно, снаряжаться гиперзвуковые патроны будут не порохом, а химическими веществами, название которых Лобаев пожелал оставить в секрете. Чтобы достичь такой высокой начальной скорости пули, необходимо большое давление, которое порох не даст.

По мнению экспертов, теоретически такой патрон создать можно, но для этого потребуется очень крепкий ствол и механизмы. И в сборе винтовка может получиться очень тяжелой.

Фото: mil.ru

Примерно той же точки зрения придерживается и президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора "Альфа" Сергей Гончаров. Он отметил, что шум, который будет производить такая мощная винтовка, сразу выдаст снайпера. Нельзя оставлять без внимания и отдачу, которая вырастет в два раза. Еще хуже, если она будет весить 20 кг, тогда с ней просто будет невозможно воевать.

В свою очередь, Лобаев не скрывает, что гиперзвуковая винтовка будет менее долговечной, чем обычная, из-за "химических патронов". Однако ее эффективность может быть больше. Новинка вовсе не призвана заменить существующие модели, а должна лишь дополнить арсенал снайперов. А пока военные эксперты смотрят на эту затею как на фантазии и блеф.

Александр ИЛЬИН
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