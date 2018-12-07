Авария плавучего дока изменит стратегию ВМФ РФ

Утонувший ПД-50 отбросил Россию как минимум на несколько лет назад

Затонувший плавучий док ПД-50, из-за которого пострадал единственный авианосец ВМФ РФ "Адмирал Кузнецов", на Западе назвали настоящей катастрофой в российской судостроительной отрасли.

Даже с этим доком Москва испытывала большие трудности при строительстве больших кораблей – в настоящее время из судостроительных заводов выходят в основном сторожевые и малые ракетные корабли, а новых крейсеров и больших ракетных кораблей моряки не видели с начала 1990-х. Но теперь будет еще тяжелее. Потому что ПД-50 придется заменить на новый, а это очень дорого.

По версии американского издания War Is Boring, России понадобятся годы, что оправиться от такого удара. На сегодняшний день другого такого дока нет, а это значит, что возникнут проблемы с ремонтом больших кораблей, построенных еще в советское время. А это не только "Адмирал Кузнецов", но и, к примеру, атомный крейсер "Петр Великий", хотя с ним, возможно, смогут разобраться в Северодвинске.

Большие корабли строятся медленно. От нового авианосца пока отказались. После того как Франция огорчила Россию "Мистралями", были построены только фрегаты, да и то часть из них осталась в доках из-за того, что Украина отказалась поставлять двигатели. Им нашли замену в Рыбинске, но уже потеряно несколько лет.

Российские судостроительные заводы выпускают хорошие МРК с "Калибрами", но для того, чтобы противодействовать на равных тем же США, нужны большие корабли, которых у Штатов предостаточно.

ПД-50 был не просто док, а плавучий док: четыре дизельных двигателя, четыре электрогенератора, два подъемных крана грузоподъемностью 50 тонн. Построили его в Швеции для ВМФ СССР в 1979 г., то есть даже СССР не мог построить такую махину. Достаточно посмотреть на снимки из космоса, чтобы понять, какие корабли и подлодки в нем доковались.

Теперь, по мнению зарубежных военных экспертов, Россия окончательно "скатится" в прибрежную зону и не будет грозить всему миру в океанах, как это делал СССР. Корабли ВМФ РФ будут лишь поддерживать наземные операции на Ближнем Востоке, а также на черноморском, каспийском и балтийском побережьях, если до такого, конечно, дойдет. В то же самое время США и Китай обладают внушительным количеством кораблей дальней морской зоны и могут доминировать в Атлантике и Азиатско-Тихоокеанском регионе.

Здесь стоит отметить, что Россия, как и СССР, никогда и не пыталась открыто конкурировать с США в Атлантике, предпочитая действовать подводным флотом. Исключением является Средиземноморье, где когда-то дислоцировалась 5-я эскадра ВМФ СССР, но сейчас Россия пытается вернуться в этот регион, модернизируя Тартус.



По данным СМИ, в Москве пытаются решить проблему с доками. Так, на модернизацию одного из главных судостроительных заводов страны, "Северную верфь" в Санкт-Петербурге, выделят колоссальную сумму – 30 млрд рублей.

Сейчас мощности "Северной верфи" позволяют строить корабли длиной до 170 м, шириной до 20 м и водоизмещением до 12 тыс. тонн. Для сравнения, Петр Великий 250 м в длину.