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Американцы "затравили" МиГ-29 в небе над Флоридой

Фото: Александр Рюмин/ТАСС
Российские и американские истребители бились бок о бок

США, благодаря вхождению в НАТО Германии и некоторых восточно-европейских стран, где остались истребители советского производства, нередко устраивает учебные воздушные бои американских истребителей против МиГ-29. К сожалению, российские летчики лишены возможности "погоняться" за F-15 или F-16 где-нибудь в небе Воронежа.

Aviation Geek Club привел любопытные факты с учений Agile Archer 2002 года, когда F/A-18 Hornet, F-14 Tomcat и F-5 Tiger "схлестнулись" с МиГ-29 Люфтваффе и F-15 ВВС США. Организаторы учений постарались, чтобы силы были примерно равны.

В учениях приняли участие 16 военно-морских эскадрилий и 92 летчика ВМС из Naval Strike and Air Warfare Center (NSAWC). А также 14 ударных истребительных эскадрилий.

В течение месяца американские летчики совершили 200 вылетов против МиГ-29 73-го истребительного крыла, базирующегося в Лаге и своих же F-15 из Национальной гвардии.

Немецкие летчики до этого успели полетать на F-4 Phantom и даже прошли стажировку в США, поэтому оказались достаточно грозными соперниками. Эскадрилья долгое время изображала "агрессоров", и в ней собралось достаточно асов, чтобы дать бой зеленым юнцам из летных училищ.

Фото: flickr.com/Peter GronemannКаждый вылет "один на один" состоял из перехвата за пределами видимости (BVR) и две схватки в ближнем бою. Оборудование F/A-18 Hornet позволило засечь МиГ-29 на достаточно большом расстоянии, экипажи экспериментировали с заходом на цель на один или два круга. А вот в ближнем бою все было намного сложнее. МиГ-29 показывал отличную маневренность и нередко оказывался на хвосте у американских пилотов.

F-15, которые пилотировали, в том числе, ветераны боевых действий оказались тоже не подарком. Выпускников военно-морской школы поразило, как быстро F-15 могут делать мертвые петли и уходить от ракет, оказываясь в итоге на хвосте. Советским аналогом F-15 является Су-27 "Фланкер". По данным СМИ, этот самолет есть в составе одной из эскадрилий "Агрессор", и на него также натаскивают молодых американских летчиков.

Александр ИЛЬИН
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