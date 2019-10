Пушку на КрАЗ поставили: в России оценили украинскую ракету

На Украине сегодня нет научно-технического потенциала для разработки новой сверхзвуковой ракеты.

Об этом газете "Взгляд" сказал военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, в лучшем случае Киев модернизирует оставшиеся по наследству от Советского Союза ракеты Х-31, а в худшем – просто попытается восстановить боеспособность имеющихся у них ракет.

Ранее китайское издание Sohu и другие международные СМИ сообщили о том, что Украина разрабатывает новую сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния", с помощью которой рассчитывает установить контроль над акваторией Черного моря.

Arms and Security 2019: Ukraine’s Yuzhnoye introduces new supersonic ASM development.



Read more ➡️ https://t.co/NlxQaWdkBR pic.twitter.com/mAj41dHHVr