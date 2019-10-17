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Пушку на КрАЗ поставили: в России оценили украинскую ракету

Пушку на КрАЗ поставили: в России оценили украинскую ракету
Фото: commons.wikimedia.org
Киев пытается не растерять советское

На Украине сегодня нет научно-технического потенциала для разработки новой сверхзвуковой ракеты.

Об этом газете "Взгляд" сказал военный эксперт Константин Сивков. По его мнению, в лучшем случае Киев модернизирует оставшиеся по наследству от Советского Союза ракеты Х-31, а в худшем – просто попытается восстановить боеспособность имеющихся у них ракет.

Ранее китайское издание Sohu и другие международные СМИ сообщили о том, что Украина разрабатывает новую сверхзвуковую противокорабельную ракету "Молния", с помощью которой рассчитывает установить контроль над акваторией Черного моря.


По мнению журналистов, ракета похожа на Х-31, но при этом она будет развивать большую скорость,  обладая еще большей дальностью.

Судя по макету, "Молния" будет оснащена прямоточным ракетным двигателем. А касательно конструкции, в ней применяется система из двух воздухозаборников прямоугольного сечения, которые расположены по обеим сторонам корпуса.

"Последние пять лет украинской истории свидетельствуют о том, что они вообще ничего сделать не могут. Единственное, до чего они дошли, – это поставить 152 мм пушку на шасси грузовика КрАЗ", – заявил "Взгляду" Сивков.

Стоит отметить, что Украина испытала дозвуковую крылатую ракету "Нептун", модернизировала советскую РСЗО "Смерч" и назвала ее "Ольха" и, наконец, построила ОТРК "Гром", правда пока в единственном экземпляре. К последнему приложило руку КБ "Южное". К слову, логотип бюро красуется и на макете ракеты "Молния".

Фото: commons.wikimedia.orgКБ "Южное" считалось ведущим и крупнейшим в СССР научным и конструкторским ракетным центром. Ракеты "Зенит" остаются одними из лучших в мире.

Могут ли украинцы создать хорошую ракету? Конечно, могут. Другой вопрос, что запустить ее в серию может не получиться из-за отсутствия должного финансирования, а также необходимого оборудования и деталей, которые производятся в России. Сейчас они запрещены к поставке на Украину, а зарубежные аналоги очень дорогие.

Александр ИЛЬИН
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