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Бельгийцы "перехватили" российские Су-35

Бельгийцы подстерегли российские Су-35
Фото: mil.ru
У западных границ России наши "сушки" взяли под прицел натовские "соколы"

Бельгийские истребители F-16 "перехватили" российские Су-35 у северо-восточной границы Североатлантического блока. Об этом заявили ВВС Бельгии на своей странице в Twitter.

Отмечается, что перехват осуществлен сегодня самолетами F-16, которые в настоящее время развернуты у северо-восточной границы НАТО. Подразделения бельгийских ВВС сейчас входят в состав балтийской патрульной миссии альянса.

"Наши пилоты и наземный персонал проделали большую работу, еще раз защитив европейское воздушное пространство НАТО", – говорится в сообщении.

К посту приложена фотография самолетов F-16 и Су-35.

Один из пользователей посчитал, что таким образом бельгийцы сами выдают российской стороне, сколько их там базируется у границ РФ.

В начале октября ВВС Бельгии уже хвастались изображением перехваченного российского Су-34 в прицеле тепловизора. Тогда также россияне курсировали над нейтральными водами Балтики.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ
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