Бельгийцы "перехватили" российские Су-35

Бельгийские истребители F-16 "перехватили" российские Су-35 у северо-восточной границы Североатлантического блока. Об этом заявили ВВС Бельгии на своей странице в Twitter.

Отмечается, что перехват осуществлен сегодня самолетами F-16, которые в настоящее время развернуты у северо-восточной границы НАТО. Подразделения бельгийских ВВС сейчас входят в состав балтийской патрульной миссии альянса.

"Наши пилоты и наземный персонал проделали большую работу, еще раз защитив европейское воздушное пространство НАТО", – говорится в сообщении.

К посту приложена фотография самолетов F-16 и Су-35.

@BeAirForce #F16's currently deployed near #NATO’s North-Eastern border have successfully intercepted some Russian aircraft today, amongst which a powerful Sukhoi #SU35 ‘Flanker’. Our pilots and ground personnel did a great job, safeguarding the European NATO airspace once again. pic.twitter.com/09gQFw7llH