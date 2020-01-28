Черт из табакерки: в США рассказали о секретных миссиях F-22
Американский истребитель F-22, который часто противопоставляют российскому Су-57, показал, на что способен в бою с машинами предыдущих поколений. Журнал The National Interest рассказал о встречах F-22 и иранскими F-4 Phantom и Су-25.
Обычно "Хищников" отправляли сопровождать беспилотники MQ-1 Predator и MQ-9 Reaper, когда те отправлялись на боевые задания. Фактически F-22 прикрывали бомбардировщики, то есть выполняли одну из главных задач истребителей.
В марте 2013 г. F-4 Phantom ВВС Ирана попытался перехватить дрон MQ-1 Predator, который, по данным Пентагона, находился в международном воздушном пространстве вблизи Ирана. F-4 подлетел на 25 км в беспилотнику, однако, увидев два "Хищника", показывающих ракеты "воздух – воздух", убрался восвояси. Иранский пилот понял, что связываться с двумя F-22 из-за одного беспилоника по меньшей мере глупо.
За несколько месяцев до этого два штурмовика Су-25 ВВС Корпуса Стражей Исламской революции похожим образом попытались сбить MQ-1, который шпионил, а возможно и выискивал цель в 20 – 25 км от Ирана. Увенчалась ли попытка успехом, не сообщается. Однако с тех пор американцы начали прикрывать свои дроны во время миссий вблизи ИРИ.
Начальник штаба ВВС Марк Уэлш заявил на ежегодной конференции ВВС США, что F-22 иногда даже пролетали под иранскими самолетами, чтобы проверить, какие у них ракеты, а пилоты F-4 ничего не могли поделать. "Хищники" появлялись практически ниоткуда.
"Лучше вам идти домой", – непрозрачно намекали они иранским пилотам.
Остается неясным, использовали ли американские летчики радары или их поддерживал самолет ДРЛО. В любом случае, F-22 могли уничтожить уже не один F-4 или Су-25 советского производства. Стоит отметить, что "Хищник" и должен справляться с этими устаревшими машинами.
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