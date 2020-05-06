Американцы используют новейшую технику, чтобы нейтрализовать российские средства ПВО

Американский журнал The Drive опубликовал снимки секретного радара AN/APS-154 на противолодочном самолете Р-8 "Посейдон", который недавно так разозлил пилота Су-35С вблизи берегов Сирии.

Вероятно, с помощью именно этой РЛС американцы пытаются снять частоты российского ЗРК С-400. Поэтому летчик "Фланкера" даже подрезал военный "Боинг", вызвав шквал возмущения в ВМС США.

Снимки были сделаны 3 мая этого года на военно-гражданском аэродроме "Моффет". На них хорошо видно выдвижную часть радара. Датчик опускается намного ниже фюзеляжа, и в результате поле действия радара не перекрывают два массивных двигателя "Боинга". Система называется Special Mission Pod Deployment Mechanism (SMPDM).

Точные данные о AN/APS-154 засекречены. Известно лишь, что это радар с активной фазированной решеткой (АФАР), индикатором движущейся цели (MTI) и возможностью радиолокационного синтезирования апертуры. Как известно, это способ получать радиолокационные изображения земли и находящихся на ней объектов, водной поверхности независимо от метеорологических условий и времени суток.

Этот радар позволяет американским военным быстро оценить ситуацию и подготовиться к потенциальному удару противника. В Средиземном море ВМС США интересуют подлодки "Варшавянка" с "Калибрами", а также мощная система ПВО в Хмеймиме. Авиационную группировку прекрасно видно из космоса.

Кроме того, РЛС можно использовать как средство РЭБ против того же С-400. Поэтому опасения российских военных у берегов Сирии вполне обоснованны.