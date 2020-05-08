По Красной площади шагали настоящие герои войны

Казалось бы, Парад Победы на Красной площади проходит каждый год уже всегда, поэтому его перенос в связи с пандемией коронавируса, кажется исключительным событием.

Люди привыкли к грохоту двигателей самолетов и репетициям с военной техникой, из-за которой перекрывают Тверскую. Только в эти дни на расстоянии вытянутой руки можно посмотреть на "Армату" и "Курганец", которые давно протоптали "дорожку" к Кремлю, но никак не поступят в войска. К слову, полностью от парада отказаться так и не решились, оставив его воздушную часть.

Но самое интересное, что традиция проводить парады каждый год берет свое начало вовсе не в советское время, а в середине 90-х годов. При СССР Парады Победы проводили только в юбилейные даты – 1965, 1985 и 1990 годы. Лишь после 1995 года парад начали проводить каждый год.

До 1965 года 9 мая был обычным рабочим днем. По традиции ветераны в Москве встречались у Большого театра. Встречи однополчан происходили и в других городах по всему СССР. День Победы был, прежде всего, теплым праздником ветеранов, многие из которых еще работали или только-только вышли на пенсию.

В 1985 году, после 20-летнего перерыва состоялся грандиозный Парад, посвященный 40-летию Победы. Знамя нес дважды Герой Советского Союза, летчик-истребитель и ветеран войны Николай Скоморохов. На тот момент он давно был генерал-полковником авиации. Тогда по Красной площади прошли Т-34-85. В следующий раз они появятся на брусчатке только в 2008-м.

Через пять лет состоялся последний парад при СССР. Принимал его маршал Дмитрий Язов, занимавший тогда пост министра обороны СССР. Он воевал с августа 1942 года, приписав себе год. Тогда по площади прошли 157 участников того самого парада 1945 года. Кстати, воздушной части не было.

В 1995 году современная часть парада прошла на Поклонной горе, а на Красной площади выступал Борис Ельцин. При этом, надпись "Ленин" была прикрыта цветами. Впервые за несколько десятилетий в небе Москвы прошел воздушный парад.

Через 10 дней, 19 мая 1995 года приняли закон "Об увековечении Победы советского народа в Великой Отечественной войне 1941 -1945 годов". С тех пор Парад Победы стали устраивать ежегодно.