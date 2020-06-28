КНР сможет усовершенствовать истребители за счет России - СМИ

КНР сможет усовершенствовать истребители за счет России - СМИ
Фото: Olga Sokolova/Global Look Press/www.globallookpress.com
Американский обозреватель указал на богатый технологический опыт нашей страны в самолетостроении

Пекин может увеличить срок эффективного использования самолетов Су-30 с помощью Москвы. Об этом сообщает журнал The Military Watch.

Как отмечает обозреватель, суда давно состоят на службе китайской армии, однако КНР не пытается усовершенствовать свои боевые единицы. Аналитики уверены: сохранить эффективность Су-30 – самый лучший способ защитить свои интересы на геополитическом пространстве.

Вариантом модернизации китайской военной техники может стать помощь РФ или Белоруссии. Москва является хорошим партнером в этой отрасли из-за обширного технологического опыта и в состоянии помочь в доведении истребителей до поколения "4++" на основе методов, использованных при построении Су-35.

Похожий вариант предложили Индии, которая довела до ума Су-30МКИ. Кроме развития бортовой системы, Су-30 можно оснастить мощным двигателем и радаром "Ирбис-Э", что позволит конкурировать с пятым поколением. К тому же модернизация даст возможность использовать боеприпасы для новейших моделей.

Эксперты утверждают, что достойным аналогом Су-30 для Китая готов стать Су-57 – морской истребитель. Машина может нести гиперзвуковые противокорабельные снаряды, превосходя по параметрам любой китайский истребитель.

"Утро.ру" писало ранее, что новейший американский истребитель F-35A имеет определенные неполадки, из-за которых летчики не могут приближаться к грозовому фронту ближе чем на 40 километров. Причиной является неисправность системы OBIGGS, защищающей судно при ударе молнии.

Игорь ЛУКИН

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