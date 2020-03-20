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"Шереметьево" закрывает международные терминалы

продолжениеВ России начнут штрафовать за нарушение карантина
Вызванные пандемией ограничения продлятся до начала мая

Аэропорт "Шереметьево" закрывает терминалы E и C на вылет и прилет с 20 марта. Это связано с ограничением международных перевозок, введенных из-за коронавируса.

Терминалы снова откроют после 30 апреля, пишет "Интерфакс". Все рейсы на это время переведут в терминалы D и F.

О закрытии двух международных терминалов оповестили ранее на сайте аэропорта. На территории будет работать лишь транзитная зона и пересадочные галереи, уточнялось в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса пострадала вся авиационная отрасль. Многие компании понесли серьезные убытки, а некоторым и вовсе грозит банкротство.

Карина СИРАЗОВА

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