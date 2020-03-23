Решение мэра столицы связано с эпидемией коронавирус

Пожилые москвичи не должны выходить на улицу в период эпидемии коронавируса. Об этом заявил мэр города Сергей Собянин. Он рекомендовал всем людям старшего возраста ограничить контакты с окружающими, а еще лучше - поехать на дачу.

Более того, с 26 марта по 14 апреля 2020 г. для москвичей старше 65 лет и людей, страдающих хроническими заболеваниями, в частности сахарным диабетом, бронхиальной астмой, хронической болезнью почек, онкологическими заболеваниями, а также перенесшим инфаркт или инсульт, вводится строгий запрет на появление в общественных местах.

Работодателям велено всех перечисленных граждан перевести на удаленную работу, отправить в оплачиваемый отпуск или на больничный. Продукты питания, предметы первой необходимости и лекарства, в том числе положенные бесплатно, помогут доставить им домой волонтеры и социальные работники. Для этого достаточно позвонить по телефону 8-495-870-45-09.

Операторов мобильной связи обязали не отключать телефоны и интернет пожилым людям даже при отрицательном балансе.

В качестве компенсации за возникшие неудобства москвичам старше 65 лет и хронически больным людям перечислят по 4 тыс. руб.: 2 тыс. авансом, еще столько же – после режима самоизоляции, если он не будет нарушен.

Отдельное распоряжение Собянина касается школьников, начиная с пятого класса. В период закрытия школ – сейчас это с 21 марта по 12 апреля – их транспортное приложение на социальной карте москвича будет заблокировано. Это делается для того, чтобы дети не нарушали режим изоляции и не катались по городу. Деньги, которые были зачислены на карту, будут перенесены на более поздний срок.

По последним данным, в понедельник, 23 марта, в Москве подтвержден еще 71 случай заболевания коронавирусом. В общей сложности, число пациентов с данной инфекцией достигло 262.