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Вирусолог: эпидемия COVID-19 продлится годы и поразит миллионы людей

Вирусолог: эпидемия COVID-19 продлится годы и поразит миллионы людей
Фото: Benes Jaroslav/CTK/www.globallookpress.com
продолжениеМошенники продают лекарства от ВИЧ зараженным коронавирусом
Распространение заболевания не остановится даже с изобретением вакцины

Человечество еще не скоро забудет о коронавирусе. После того как пройдет первая вспышка заболевания, наступит, вторая, третья – их будут провоцировать люди, которые смогут сейчас избежать заражения. В результате жертвами вируса могут стать миллионы человек. Такой прогноз дал вирусолог из американского Университета Колорадо Чарльз Кэлишер.

По его мнению, изобретение вакцины не сразу исправит ситуацию, потребуется время, чтобы привить большинство. Причем все равно останутся люди, которые откажутся от вакцинации и станут потенциальными разносчиками заразы. Впрочем, даже такой агрессивный вирус как COVID-19 не унесет столько жизней, как "испанка" в начале ХХ века. Тогда погибли 60 миллионов человек, но при современном уровне медицины уровень смертности будет гораздо меньше, приводит РБК мнение ученого.

В России ситуацию можно будет считать угрожающей, когда число заразившихся подскочит в десять раз и будет много летальных исходов, рассказал URA.RU вирусолог, академик РАЕН Анатолий Альтштейн. Пока, по его оценке, течение пандемии в РФ ожидается спокойное – без резкого ухудшения статистики.

По последним данным, в России 844 человека заразились коронавирусом, из них 410 в Москве. Выздоровели 36 больных, 2 пациента скончались. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Лизюково
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А почему у Альтштейна спросили? Думаю правильно было бы мнение других академиков РАЕН узнать, например Фоменко или Чудинова. Они же более раскручены:)
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