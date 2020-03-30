В Крыму начали борьбу с нарушителями карантина

Набережную в Ялте огородили железным забором. Доступ к ней ограничен. Такое решение приняли городские власти после объявления всеобщего карантина. Об этом рассказала зампредседателя Совета министров Республики Юлия Жукова.

Кроме того, полицейские в громкоговоритель транслируют призывы оставаться дома, пишет "КП".

Власти Крыма пытаются всячески остановить активность людей и туристов, приехавших на полуостров в условиях угрозы распространения COVID-19.

Ранее "Утро" сообщало о том, что в Крыму будут судить местного жителя, который заболел коронавирусом и нарушил режим самоизоляции, из-за чего пострадал минимум один человек.



