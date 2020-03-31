COVID-19 нашли у пациентов в 73 регионах страны

В России резко увеличилось число зараженных коронавирусом. Всего за прошлые сутки инфекцию диагностировали у 500 человек. Об этом говорится в сообщении оперативного штаба.

Как говорится в сообщении телеграм-канала штаба, COVID-19 обнаружили у пациентов еще в 24 регионах, что намного больше, чем было 30 марта.

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