Особая жидкость намного безопаснее и дешевле привычных дезинфицирующих средств

Российские ученые нашли способ победить коронавирус. Они создали особую жидкость, которой можно обрабатывать медицинские маски и различные поверхности. Специалисты предполагают, что таким образом получится уничтожить и COVID-19: средство пока не является лекарством, но может им стать после тестирования.

Авторы разработки из Сколково собрали установку, которая с помощью плазмы преобразовывает обычную воду в мощное дезинфицирующее средство "Магнарил", пишут "Известия".

Жидкость эффективно борется с вирусами, убивая сам патоген. Кроме того, она абсолютно безопасна: у воды нет запаха, и она не влияет на самочувствие человека, что отличает ее от хлорки или спирта. Производство такого средства также очень дешево стоит – около 100 руб. за 1 тыс. литров.

Как именно жидкость подействует на COVID-2019, специалистам только предстоит выяснить, передает "Пятый канал".

Сейчас исследователи занимаются получением патента на свое изобретение и уже готовятся к серийному производству, сообщает URA.RU.

Ранее российские ученые разработали три средства для лечения китайской инфекции. Эффективность этих препаратов также тестируют.

