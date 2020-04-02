Страна готовится к пику пандемии

Британские врачи будут выбирать, какого пациента с COVID-19 спасать при поступлении в больницу. Предпочтение отдадут инфицированным с большими шансами на выживание. Об этом рассказала Британская медицинская ассоциация.

Согласно распространенным рекомендациям, медики будут иметь право отказать больным в интенсивном лечении по собственному выбору. Председатель комитета по медицинской этике BMA Джон Чисхолм заявил, что подобные решения начнут принимать в условиях недостатка ресурсов, сообщает Sky News.

Джон Чисхолм рассказал, что остальным пациентам начнут предлагать паллиативную помощь. Это комплекс мер, направленных на облегчение болей у неизлечимо больных.

Ранее "Утро" рассказало, что в России озвучена новая статистика заболевших коронавирусом.