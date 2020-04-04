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Несколько сотен зараженных и новые смерти: озвучена статистика по COVID-19 в России и Москве

Несколько сотен зараженных и новые смерти: озвучена статистика по COVID-19 в России и Москве
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
За сутки в столице заболели более 400 человек

В Москве, по последним данным, COVID-19 подхватили 434 человека. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В целом за все время в Москве коронавирусом заболели свыше трех тысяч человек.

 "4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве", – отмечается в сообщении.

Скончались от инфекции из Китая 24 человека.

Чуть позже в оперштабе Москвы озвучили статистику в целом по России. 582 человека заразились коронавирусом в 32 регионах. При этом, как отмечалось ранее, большая часть больных пришлась на столицу. За сутки в России умерло от коронавируса 9 человек. Всего по стране на 4 апреля 2020 года – 43 смерти от инфекции из Китая.

Ранее российский вирусолог выразил мнение, что человечество никогда не сможет избавиться от коронавируса. Люди будут жить с ним так же, как и с гриппом.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Туки тук
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Известный чешский молекулярный генетик и вирусолог Соня Пекова уверена, что нельзя исключать тот вариант, что коронавирус, который стал причиной пандемии в мире, мог быть создан искусственным путем. «Я считаю, что этого нельзя исключать. Он ведет себя очень необычно. В мире есть конечное количество вирусов, заражающих людей. Мы обычно можем по симптомам болезни приблизительно угадать, какой вирус ее вызывает. Конечно, не на 100%, но мы можем сказать: если симптомы выглядят вот так, то это, скорее всего, какой-то из вирусов гриппа, когда понос — другой тип вируса, когда сыпь — мы ищем
ВВП
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И! На вашем месте что бы так писать. лучше бы сказали спасибо основателю китайской корпорации Alibaba Джеку Ма, который предоставил вашей стране такую не хилую помощь!
ВВП
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Девушка! Почему вы пишите на Русском? вам нужно писать на мовэ же! Подтекст такой как "инфекции из Китая" присутствует ТОЛЬКО на окраинских ресурсах! вы походу чето заблудились тута!
Вячеслав Москва
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Утро давай ещё жги, напалмом, чтоб страх сидел в мозгах и дети ссались вместе с матерьми. Нужно более кровавые заголовки.
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