За сутки в столице заболели более 400 человек

В Москве, по последним данным, COVID-19 подхватили 434 человека. Об этом говорится на сайте мэра столицы Сергея Собянина.

В целом за все время в Москве коронавирусом заболели свыше трех тысяч человек.

"4 апреля 2020 года: 3357 случаев заболевания выявлено в Москве", – отмечается в сообщении.

Скончались от инфекции из Китая 24 человека.

Чуть позже в оперштабе Москвы озвучили статистику в целом по России. 582 человека заразились коронавирусом в 32 регионах. При этом, как отмечалось ранее, большая часть больных пришлась на столицу. За сутки в России умерло от коронавируса 9 человек. Всего по стране на 4 апреля 2020 года – 43 смерти от инфекции из Китая.

Ранее российский вирусолог выразил мнение, что человечество никогда не сможет избавиться от коронавируса. Люди будут жить с ним так же, как и с гриппом.