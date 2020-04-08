Аналитики исходят из оптимистичного сценария

Международное сообщение Россия возобновит не раньше июля. И это, если исходить из оптимистичного сценария, пишет телеграм-канал "Москва сейчас".

В настоящий момент только самолеты, забирающие российских туристов из других стран и доставляющие гуманитарную помощь, поднимаются в небо.

Напомним, что воздушное пространство Россия закрыла 27 марта. Граждане, которые хотели вернуться на родину, должны были подать специальные документы в консульства и посольства.