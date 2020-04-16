Умирающие от коронавируса врачи в США устроили протест
Американские врачи требуют от владельцев медицинских учреждений защиты от опасности заболеть COVID-19 и хотя бы обеспечить их противоинфекционными костюмами, масками и перчатками. Десятки человек встали с плакатами рядом с медицинским центром Кингсбрук в Бруклине, чтобы привлечь внимание к своему тяжелому положению.
"Владельцы (клиник) сейчас сидят в своих особняках во Флориде, а их медсестры в это время умирают, потому что не имеют необходимых средств индивидуальной защиты", – передает слова протестующих телеграм-канал RT.
В то же время потерявшие работу американцы требуют от властей отменить карантин и запустить предприятия. Эта акция протеста состоялась в Мичигане и собрала куда больше людей, передает СNN. "Изолировать нужно больных, здоровые должны работать", – настаивают жители.
По последним данным, в США зарегистрировано около 640 тыс. случаев коронавируса. Более 30 тысяч заболевших скончались. Накануне президент Дональд Трамп отказался платить взносы во Всемирную организацию здравоохранения, поскольку, по его мнению, она оказалась неэффективна. При этом американские сенаторы намерены расследовать деятельность самой президентской администрации, которая допустила столь тяжелую эпидемию в стране.
В мире уже 2 миллиона человек инфицированы коронавирусом COVID-19. России на данный момент зафиксированы почти 28 тысяч больных.
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