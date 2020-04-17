СМИ: чума помогает России в борьбе с COVID-19
Сеть медицинских центров, созданная властями СССР в 1920-х годах прошлого века для борьбы с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями, предоставляет экспертные знания в области карантина и противодействия распространению сегодня Covid-19. Об этом пишет The New York Times.
Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что относительно Европы и США скорость развития COVID-19 в России достаточно низкая. Корни такого успеха он нашел в истории. По его мнению, сейчас Москва принимает меры аналогичные тем, которые осуществлял Советский Союз во время распространения бубонной чумы в 1920-х годах.
Тогда было учреждено специальное государственное агентство для отслеживания и сдерживания чумы. Преемники этого ведомства все еще действуют в России и в бывших советских республиках. Поскольку у них уже есть готовые планы по карантину и обученный персонал, они и стали основой региональной реакции на коронавирус.
Система противодействия инфекционным заразам, у наследованная от СССР, помогла задержать развитие COVID-19 в России в настоящее время. При этом автор считает, что бывшим советским республикам и РФ на руку сыграл тот факто, что власти закрытили границы, но и не обошлось без простой удачи.
Тем не менее, автор подчеркнул, что в России сейчас работают 13 противочумных станций, от Дальнего Востока до Кавказских гор, пять противочумных исследовательских институтов и множество полевых пунктов. Так, в марте в противочумный центр в Москве были перевезено новое лабораторное оборудование для увеличения возможностей по тестированию на COVID-19.
Ранее в пятницу, 17 апреля, о положительном опыте советской медицины говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он полагает, что Республика успешно справляется с эпидемией только благодаря тому, что сохранила систему здравоохранения времен СССР, в том числе инфекционные больницы, а также продолжает готовить таких специалистов, как микробиологов, вирусологов, эпидемиологов.
На сегодняшний день, напомним, в России выявлено свыше 32 тыс инфицированных новым вирусом, 2 590 заболевших выздоровело, 273 человека умерли.
СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами
В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой
Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса
Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату
Новости партнеров
Фоторепортаж
Коронавирус в мире
- Французы определили температуру гибели коронавируса
- СМИ: Белоруссия обманула ВОЗ о ситуации с коронавирусом
- Посол КНР: вирус COVID-19 завезли в Ухань
- Коронавирус вывел из строя очередной авианосец
Здоровье
- Повысят иммунитет: привычные продукты защитят от вирусов
- От боли в коленях и пояснице: простая гимнастика укрепит суставы
- Природное средство для потенции: как повысить тестостерон
Выбор читателей
- Опасные симптомы: как отличить коронавирус от гриппа и простуды
- Путин вернул россиянам прежний пенсионный возраст
- Приметы на Пасху: как привлечь деньги и избавиться от болезней
- Доллар по сто рублей: озвучены два сценария для экономики России
- Какие продукты защитят иммунитет от коронавируса
- "Уже не взлетит": эксперты о будущем российского рубля
- "Жива-здорова": подруга Джигарханяна сдала Заворотнюк
- Индексация пенсий: что еще получат россияне в 2020 году
- Коронавирус в России: главное
- Заворотнюк впервые за время болезни вышла на связь
- Разгаданы хитрые маневры трубоукладчика для "Северного потока - 2"
- У Малахова появился коронавирус
- Штрафы-2020: за что могут наказать в карантин
- Су-57 ударят по турецким F-16 издалека
- Собчак решила "воскресить" Началову
- По стакану каждый день: назван полезный после 50 лет напиток
- Горбачев предупредил об угрозе третьей мировой
- Вирусный занавес: какие страны закрыли границы из-за COVID-19
- "Противно смотреть": полуголая Лорак развалилась на цветах
- Стоп, коронавирус: как сделать антисептик в домашних условиях
Выбор читателей
- Анастасия Волочкова Балерина
- Алла Пугачева Певица, киноактриса
- Евгений Петросян артист эстрады, писатель-юморист и телеведущий
- Армен Джигарханян Актер, создатель и руководитель театра
- Ольга Бузова Телеведущая
- Максим Галкин Артист, телеведущий
- Олег Табаков актер и режиссер
- Эвелина Бледанс Актриса, телеведущая, певица
- Петр Порошенко Президент Украины, бизнесмен
- Филипп Киркоров Певец, композитор
- Мария Захарова Дипломат
- Елена Степаненко артистка эстрады, актриса, юмористка, телеведущая, пародистка, певица
- Ксения Собчак Телеведущая, журналист
- Лайма Вайкуле (Вайкулис) советская и латвийская эстрадная певица, актриса
- Андрей Малахов Журналист, телеведущий
- Владимир Зеленский Шоумен, политик