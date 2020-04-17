Американцы выяснили, благодаря чему, в странах бывшего Советского Союза справляются с эпидемией

Сеть медицинских центров, созданная властями СССР в 1920-х годах прошлого века для борьбы с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями, предоставляет экспертные знания в области карантина и противодействия распространению сегодня Covid-19. Об этом пишет The New York Times.

Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что относительно Европы и США скорость развития COVID-19 в России достаточно низкая. Корни такого успеха он нашел в истории. По его мнению, сейчас Москва принимает меры аналогичные тем, которые осуществлял Советский Союз во время распространения бубонной чумы в 1920-х годах.

Тогда было учреждено специальное государственное агентство для отслеживания и сдерживания чумы. Преемники этого ведомства все еще действуют в России и в бывших советских республиках. Поскольку у них уже есть готовые планы по карантину и обученный персонал, они и стали основой региональной реакции на коронавирус.

Система противодействия инфекционным заразам, у наследованная от СССР, помогла задержать развитие COVID-19 в России в настоящее время. При этом автор считает, что бывшим советским республикам и РФ на руку сыграл тот факто, что власти закрытили границы, но и не обошлось без простой удачи.

Тем не менее, автор подчеркнул, что в России сейчас работают 13 противочумных станций, от Дальнего Востока до Кавказских гор, пять противочумных исследовательских институтов и множество полевых пунктов. Так, в марте в противочумный центр в Москве были перевезено новое лабораторное оборудование для увеличения возможностей по тестированию на COVID-19.

Ранее в пятницу, 17 апреля, о положительном опыте советской медицины говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он полагает, что Республика успешно справляется с эпидемией только благодаря тому, что сохранила систему здравоохранения времен СССР, в том числе инфекционные больницы, а также продолжает готовить таких специалистов, как микробиологов, вирусологов, эпидемиологов.

На сегодняшний день, напомним, в России выявлено свыше 32 тыс инфицированных новым вирусом, 2 590 заболевших выздоровело, 273 человека умерли.

