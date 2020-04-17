Коронавирус

Политика

Рецепты

Гороскоп

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Экономика

Наука

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Промокоды

СМИ: чума помогает России в борьбе с COVID-19

СМИ: чума помогает России в борьбе с COVID-19
Фото:Валерий Шарифулин/ТАСС
продолжениеУченые озвучили ранние симптомы тяжелой формы коронавируса
Американцы выяснили, благодаря чему, в странах бывшего Советского Союза справляются с эпидемией

Сеть медицинских центров, созданная властями СССР в 1920-х годах прошлого века для борьбы с бубонной чумой и другими инфекционными заболеваниями, предоставляет экспертные знания в области карантина и противодействия распространению сегодня Covid-19. Об этом пишет The New York Times.

Автор статьи Эндрю Крамер отмечает, что относительно Европы и США скорость развития COVID-19 в России достаточно низкая. Корни такого успеха он нашел в истории. По его мнению, сейчас Москва принимает меры аналогичные тем, которые осуществлял Советский Союз во время распространения бубонной чумы в 1920-х годах.

Тогда было учреждено специальное государственное агентство для отслеживания и сдерживания чумы. Преемники этого ведомства все еще действуют в России и в бывших советских республиках. Поскольку у них уже есть готовые планы по карантину и обученный персонал, они и стали основой региональной реакции на коронавирус.

Система противодействия инфекционным заразам, у наследованная от СССР, помогла задержать развитие COVID-19 в России в настоящее время. При этом автор считает, что бывшим советским республикам и РФ на руку сыграл тот факто, что власти закрытили границы, но и не обошлось без простой удачи.

Тем не менее, автор подчеркнул, что в России сейчас работают 13 противочумных станций, от Дальнего Востока до Кавказских гор, пять противочумных исследовательских институтов и множество полевых пунктов. Так, в марте в противочумный центр в Москве были перевезено новое лабораторное оборудование для увеличения возможностей по тестированию на COVID-19.

Ранее в пятницу, 17 апреля, о положительном опыте советской медицины говорил и президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он полагает, что Республика успешно справляется с эпидемией только благодаря тому, что сохранила систему здравоохранения времен СССР, в том числе инфекционные больницы, а также продолжает готовить таких специалистов, как микробиологов, вирусологов, эпидемиологов.

На сегодняшний день, напомним, в России выявлено свыше 32 тыс инфицированных новым вирусом, 2 590 заболевших выздоровело, 273 человека умерли.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

новости партнеров

СМИ: Санкт-Петербург окружат блокпостами

В городе планируют ввести пропускную систему вслед за Москвой

Путин отменил Парад Победы 9 мая из-за коронавируса

Торжественную часть мероприятий, приуроченных к празднованию окончания ВОВ, перенесли на другую дату

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей