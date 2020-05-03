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После неприятных слухов появились подробности о здоровье Мишустина

После неприятных слухов появились подробности о здоровье Мишустина
Михаил Мишустин. Фото: Xinhua/www.globallookpress.com
Ранее СМИ активно муссировали возможную отставку заболевшего коронавирусом премьера

Пресс-секретарь Михаила Мишустина Борис Беляков рассказал о его состоянии. По его словам, премьер чувствует себя сносно. Он работает с документами, находясь в изоляции, поддерживает с коллегами связь. Медики продолжают за ним наблюдать.

"Михаил Владимирович остается под наблюдением специалистов. Продолжает лечение",

цитирует Белякова РИА Новости.

Напомним, о том, что Мишустин заразился коронавирусом, стало известно в четверг, 30 апреля. Премьер-министр сам доложил об этом президенту Владимиру Путину. Исполняющим обязанности назначили Андрея Белоусова, глава государства подписал указ в этот же день. На фоне болезни Мишустина в СМИ появились неприятные слухи о его возможном уходе с поста. Однако позже в Кремле опровергли эту информацию: пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков назвал ее ерундой.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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