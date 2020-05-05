Коронавирус

Исследователи приступают к экспериментам на людях

Министр обороны Израиля Нафтали Баннетт рассказал, что в минувший понедельник он посетил одну из лабораторий страны, в которой ведутся исследования по борьбе с коронавирусом. Он указал, что ученым удалось достичь “значительного прорыва”.

Сообщается, что получилось определить антитела, которые борются с COVID-19 в организме. Они могут полностью уничтожить вирус у пациентов.

Издание I24 сообщает, что разработка антител полностью завершена. Сейчас ученые приступают к исследованиям на людях и пытаются наладить связи с международными фармацевтическими и медицинскими компаниями, чтобы всерьез заняться производством антител в больших количествах.

“Творчество и еврейский дух сделали возможным это удивительное достижение”, – считает Баннетт.

Ранее британские СМИ обвинили российских хакеров в попытках украсть информацию о разработке вакцины от коронавируса.