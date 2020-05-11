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СМИ: москвичам ослабят коронавирусные ограничения

СМИ: москвичам ослабят коронавирусные ограничения
Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Столичным жителям позволят совершать пробежки и выгуливать собак дальше, чем в пределах ста метров

Власти Москвы планируют немного смягчить режим самоизоляции уже во второй половине мая. Об этом сообщает русская служба BBC со ссыкой на источники в мэрии.

Для горожан могут открыть некоторые парки, а также разрешат пробежки и выгул собак на расстоянии свыше 100 метров от дома. Однако действовать такие ослабления будут лишь в определенные часы суток.

Между тем, в мэрии изданию рекомендовали руководствоваться последними распоряжениями московского градоначальника Сергея Собянина. Также отметили, что в любом случае карантин продлится до конца мая.

Источники издания связывают частичное смягчение карантина с тем, что количество госпитализаций с тяжелой и средней формой COVID-19 не растет, а значит, ситуация стабилизировалась.

По последним данным, за сутки в России выявлено 11 656 новых случаев инфекции, из них в Москве – 6 169. В столице умерли 56 пациентов, в стране в целом – 94 человека.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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