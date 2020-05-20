Инфекцию можно подхватить через еду

Коронавирусом можно заразиться через овощи и фрукты, если тщательно не обработать их после покупки. Об этом предупредил доктор Евгений Комаровский.

Специалист назвал один из необычных способов передачи инфекции. Так, например, если больной COVID-19 дотронулся по лежащего на прилавке фрукта рукой, которой он ранее прикрывался при кашле, то коронавирусом может заразиться другой покупатель. Однако врач уточнил, что болезнь передастся лишь в том случае, если овощи или фрукты не обрабатывать.

На своей странице в "Инстаграм" Комаровский написал, как снизить риск заражения после покупки. По словам телеведущего, достаточно промывать продукты чистой проточной водой. Также при желании их можно обдать кипятком. Врач напомнил, что самое главное – соблюдать элементарные гигиенические нормы.

Коронавирусом можно заразиться даже при наличии перчаток, напоминают врачи. "ФедералПресс" передает, что инфекция часто остается на поверхности средств защиты.

Ранее доктор Комаровский рассказал, как укрепить иммунитет, чтобы снизить риск заражения COVID-19.