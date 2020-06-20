За сутки от коронавируса выписали 10 тысяч человек

В России наступил очередной день борьбы с коронавирусом. Оперативный штаб отчитался о ситуации в стране. За сутки медики подтвердили диагноз у 7 889 в 85 регионах страны. Всего в России выявили 576 952 случаев заражения COVID-19.

Больше всего зараженных по-прежнему в Москве. В столице за день коронавирус нашли у 1057 горожан. Еще 591 случаев заболевания в Подмосковье. На третьем месте по количеству заболевших за сутки Ханты-Мансийский округ – там вирус обнаружили у 280 человек.

Растет и число умерших. За день от инфекции из Китая скончались 161 больной. Всего количество погибших в стране составляет 8 002 человек.

Есть и хорошие новости. За день выздоровели 10 186 пациент. Количество выздоровевших за весь период составило 334 592 человека.

Со всей главной информацией по коронавирусу в России можно ознакомиться в статье "Утро.ру".