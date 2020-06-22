Россиян предупредили о продлении масочного режима

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Пользоваться средствами защиты придется и осенью

Риск заражения коравирусом в России сохранится еще на протяжении нескольких месяцев, поэтому жители нашей страны будут вынуждены и дальше следовать правилам по борьбе с инфекцией. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова.

Россиянам придется соблюдать масочный режим и пользоваться антисептиками даже осенью, сказала она в эфире программы "Познер" на Первом канале.

Голикова отметила, что несмотря на менее пугающие цифры, коронавирус никуда не ушел. Кроме того, осенью начнется еще и сезон простудных заболеваний, передает RT.

При этом Голикова добавила, что сейчас в России количество пациентов, которые переносят коронавирус в тяжелой форме, снижается, сообщает "Федерал Пресс".

По последним данным, за минувшие сутки COVID-19 в России заразились 7600 человек.

Карина СИРАЗОВА

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