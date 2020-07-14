Правила заселения в российские санатории изменились

Отдыхающим больше не понадобится справка об отрицательном тесте на COVID-19

Российским санаториям разрешили принимать туристов без проверки на коронавирус. Соответствующие правки в приказ о правилах работы внес Минздрав.

Теперь при въезде в санаторий отдыхающим достаточно предъявить справку об отсутствии контактов с больными в течение последних двух недель. Ее нужно получить за три дня до отъезда. Документы об отрицательном тесте на коронавирус больше не нужны.

Напомним, что Роспотребнадзор отменил эти справки еще в конце июня, но из-за приказа Минздрава их продолжали требовать. Обновленный приказ ведомства опубликован на портале правовой информации.

С завтрашнего дня в России также отменили обязательный карантин для прибывающих из-за границы. Теперь будет достаточно сдать тест на COVID-19 в течение трех дней.

Карина СИРАЗОВА

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