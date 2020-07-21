От COVID-19 умерли 153 человека

Оперативный штаб сообщил последние данные по эпидемии коронавируса в России. Так, за сутки в стране инфекцию из Китая нашли у 5 842 жителей. За все время заразились 783 328 человека.

В Москве, по свежей информации, диагноз подтвердили у 602 человека. На втором месте по числу новых случаев заболевания – Ханты-Мансийский АО. Там 228 человек подхватили вирус. Следом идет Свердловская область, где COVID-19 обнаружили у 227 россиян.

От коронавируса умерли за сутки 153 пациента. Всего во время эпидемии скончалось 12 580 россиян.

Растет статистика по выздоровевшим. За сутки излечились 8 782 человек. За все время – 562 384 россиян.

При этом стало известно, что в Минобороны готова первая в стране вакцина от коронавируса. Все участники испытаний выработали иммунитет и чувствуют себя хорошо.