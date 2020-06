Звезде Голливуда пророчат место главного злодея в новом фильме Бертона

Один из самых популярных американских актеров Джонни Депп может получить роль Джокера в очередной картине о Бэтмене. Такую информацию предоставил портал We Got This Covered.

Издание утверждает, что в кресло режиссера на сей раз сядет Тим Бертон, который часто снимает Деппа в своих фильмах. Роль "человека – летучей мыши" предназначается Майклу Китону. За основу сюжета ленты, рабочее название которой – "Бэтмен будущего", будет взят мультик 2000 года.

Уточняется, что официального подтверждения информации компания Warner Bros., которая займется финансированием картины, пока не давала. Переговоры с Деппом еще не ведутся, однако высока вероятность, что звезда Голливуда не откажется от роли клоуна-психопата, пишет "МИР 24".