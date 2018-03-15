Экспертное сообщество заподозрило сотрудников ЦБ в превышении полномочий

Политика регулятора не устраивает не только банкиров, но и кредиторов с вкладчиками

Представители ликвидированных в прошлом году частных банков, вкладчиков и кредиторов финансовых организаций, ведущие эксперты-юристы в ходе круглого стола обсудили возможные механизмы противостояния радикальным мерам, принимаемым Центробанком в сфере банковского регулирования.



По мнению участников дискуссии, решения ЦБ зачастую носят кулуарный характер, регулятор не всегда объясняет собственную мотивацию. Пользуясь своим "уникальным" статусом, Банк России может закрыть любую финансовую организацию, как это было с банком "Югра", или санировать, как в случае с "Бинбанком" и "Открытием". Подобная политика регулятора не устраивает не только банкиров, но и кредиторов с вкладчиками.

По словам экономиста Института фондового рынка и управление Михаила Беляева, она приводит к тому, что "ЦБ рассматривает банковскую систему как систему внутри себя". Каждый банк из Топ-50 "примеряет на себя возможность отзыва лицензии", что негативно влияет на работу частных кредитных организаций и в целом на отрасль – таково мнение ведущего дискуссии, адвоката, партнера бюро "Коблев и партнеры" Сергея Гришанова.

Пострадавшие вкладчики, в свою очередь, поделились своим опытом. Абсолютную неготовность ЦБ к диалогу отметил глава Союза вкладчиков, "превышенец" банка "Югра" Николай Николаев. Он подчеркнул, что клиенты ликвидированных финкомпаний неоднократно предпринимали подобные попытки, направляя официальные обращения.

О давлении на "Югру" во времена его активного роста со стороны регулятора сообщил отстраненный президент компании Алексей Нефедов. По его словам, систематические проверки со стороны ЦБ не выявляли в "Югре" нарушений. Более того, не нашли подтверждения исведения о наличии в компании Алексея Хотина забалансовых вкладов, на основании чего и было принято решение об отзыве у банка лицензии.

На фоне общего недовольства политикой Центробанка резонно встал вопрос о привлечении его должностных лиц и подконтрольного ему АСВ к уголовной ответственности.

"Тут есть два нюанса, - отметил юрист Сергей Гришанов, продолжив. – Сотрудники ЦБ из-за его особого статуса под действие статьи 285 УК РФ "Злоупотребление должностными полномочиями" не попадают. Однако в тот момент, когда в банк введена временная администрация в лице АСВ, ее должностные лица уже вполне могут быть подвергнуты уголовной ответственности. Напомним, та же "Югра" напрямую обвиняет "временщиков" в фальсификации отчетности, а это как раз подходит по действие этой статьи".

Солидарная активность клиентов и акционеров уничтоженных банков дает плоды. К такому выводу пришли участники прошедшей дискуссии. Они отметили, что все чаще Центробанк прежде чем принять решение об отзыве лицензии или санации финансовой организации, вынужден считаться с мнением общественности. Экспертное сообщество договорилось и впредь скоординировано отстаивать свои права.