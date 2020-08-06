По традиции, в этот день выкапывают картошку и собирают грибы

В пятницу православные чтят память святой Анны – матери Богородицы. В народе 7 августа называли днем Анны Зимоуказательницы.

Что можно делать 7 августа

В пятницу хорошо играть свадьбу или крестить детей.

Традиционно 7 августа выкапывают картошку и ходят за грибами.

К столу хозяйки готовят овощи и грибы. Кроме того, они делают ягодные заготовки на зиму.





Что нельзя делать 7 августа

• Не стоит слишком сильно веселиться.

• Не нужно ругаться, так как это сулит несчастье в будущем.

• Нежелательно пересаживать цветы, так как в этот день они не приживутся.

• Чинить обувь или одежды лучше в другой день, иначе это навлечет беды.

Приметы на 7 августа

• Если на улице прохладно, то зима будет суровой.

• Сухо и тепло – жди зимой много солнца.

• Дождь с утра – к обильному снегу зимой.

• Иней на окнах говорят о том, что температура уйдет в минус лишь в октябре.

• Много желудей – к теплой зиме.

Ранее "Утро.ру" опубликовало календарь садовода на неделю с 3 по 9 августа.