Тайна смерти русского императора осталась нераскрытой

В этой истории слишком много белых пятен

Внезапная смерть российского царя Александра I в возрасте 47 лет породила множество слухов. До сих пор историки не могут прийти к единому мнению, что же случилось 1 декабря 1825 года в Таганроге.

По слухам, задолго до этой поездки Александр Павлович стал говорить об отречении от престола, однако его близкие выступили против этого. Родные считали, что отречение императора порвет политическую стабильность страны.

Прибыв в Таганрог, Александр внезапно заболел и в считанные дни умер. Однако до сих пор никто не знает, какой недуг свел в могилу победителя Наполеона.

На бумагах о вскрытии стояла поддельная подпись доктора. Еще более удивительно, что перед смертью Александр Благословенный не исповедался и не причастился, словно и не собирался умирать. Внезапный уход из жизни императора действительно вызвал в России смуту – декабристы вышли на Сенатскую площадь, бунтуя против нового императора Николая I. Подавление восстания раскололо российское общество, противопоставив вольнодумцев власти, что не могло не иметь самые печальные последствия для российской истории.

Через 10 лет после смерти Александра I до Санкт-Петербурга дошли слухи о сибирском старце Федоре Кузьмиче. Божий человек ходил по деревням, обучал крестьян грамоте и различным наукам и поражал всех своей образованностью и знаниями, отмечает портал "Секреты мира".

При этом Федор Кузьмич был удивительно похож на покойного императора Александра I – это признавали все, видевшие старца и знавшие лично русского царя.

Умер Федор Кузьмич в 1864 г., и до сих пор неизвестно, был ли он российским императором, отрекшимся от власти ради высшего блага, или сибирским отшельником, благочестиво прожившим свою жизнь.