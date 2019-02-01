Сенсация: найдена необычная причина рака

Микроорганизмы способны "обмануть" иммунитет

Бактерии способны вмешиваться в работу иммунной системы легких и усиливать в них рост опухолей.

К такому выводу пришли американские ученые, результаты исследований которых опубликованы в журнале Cell.

По мнению специалистов из Массачусетского технологического института, препарат, способный справиться с этими микробами, поможет в борьбе с раком легких.

Ранее онкологи обратили внимание, что развитие злокачественных опухолей в легких часто идет параллельно с бактериальными инфекциями. Молекулярные биологи предположили, что появление рака может зависеть от состояния микрофлоры органов дыхания.

Опыты на мышах показали, что такая связь действительно существует: с помощью бактерий раковые клетки "обманывают" иммунную систему и создают благоприятные условия для роста злокачественной опухоли.

По мнению ученых, новое исследование поможет не только разработать препараты для лечения рака, но и выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.