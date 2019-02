Космические корабли отправятся на поиски внеземных цивилизаций

Сверхзвуковые аппараты полетят к пяти звездам

Денег на поиски не пожалел миллиардер Юрий Милнер. Он выделил $100 млн на реализацию проекта Breakthrough Starshot.

В его успешности не сомневается управляющий Келвин Лонг. Он расписал целесообразность поискового маршрута. Статья называется: "Interstellar Probes: The Benefits to Astronomy and Astrophysics".

По задумке авторов, к пяти звездам отправятся миниатюрные космические корабли с парусами, которые наполнятся световым ветром с помощью наземных лазеров. В результате за считанные минуты они достигнут сверхскорости. Аппараты, которым "поручено" найти планеты, где, как и на Земле, есть жизнь, будут оснащены разными приборами, антеннами, телескопом и, конечно же, видеокамерой. Как только один из них отыщет в соседней системе планету, ученым тут же поступят соответствующие данные. По ним будет понятно, существует ли на поверхности жизнь, уточняет "ФедералПресс".