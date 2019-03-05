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Бытовая химия таит коварную опасность

Фото: pixabay.com
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У бесплодия нашли неожиданную причину

Британские ученые обнаружили, что ряд химических веществ, содержащихся в распространенных товарах и продуктах, понижает репродуктивные функции у мужчин и собак.

Особенно опасны, по мнению специалистов из университета Ноттингхилла, пластификатор диоктилфталата (DEHP) и полихлорированный бифенил 153. Первый часто встречается в ковровых и напольных покрытиях, мебельной обивке, одежде, проводах и даже игрушках. Бифенил 153 уже запрещен во всем мире, однако его по-прежнему можно найти в окружающей среде, в том числе, в продуктах питания, отмечается в статье, опубликованной на портале Medical XPress.

Исследователи отмечают, что за последние 80 лет качество спермы у мужчин упало на 50%. Эксперты считают, что ответственность за это несут агрессивные химические вещества, которые можно найти буквально в каждом доме. Ухудшение же репродуктивных способностей собак подтверждает, что речь идет о глобальных воздействиях, оказывающих влияние не только на людей, но и на животных, подчеркивает "МИР 24".


  

Валентина МАЙОРОВА
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