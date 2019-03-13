Названа главная болезнь долгожителей

Слабым местом в организме оказалось вовсе не сердце

Современная наука должна направить все силы на борьбу с деменцией – иначе в скором времени может случиться так, что на Земле будут жить здоровые, но умственно неполноценные пожилые люди.

С таким предупреждением выступил профессор Мауро Джакка из Королевского колледжа в Лондоне – видный специалист по сердечно-сосудистым заболеваниям. Ученый считает, что биологический предел жизни для человека – 120 лет. Однако доведение продолжительности жизни даже до 100 лет без того, чтобы люди могли сохранять ментальное здоровье, чревато самыми пагубными последствиями.

У таких долгожителей будут здоровые тела и плохо функционирующие мозги, приводит слова профессора Daily Mail. Он напомнил, что люди, дожившие до 80-90 лет, теряют около 10-15% умственных способностей, именно поэтому они медленнее двигаются и хуже соображают.

И такие изменения происходят даже с теми, кто не страдает болезнью Альцгеймера или другими нейродегенеративными недугами, отмечает Джакка.

Самой старой жительницей Земли, чей возраст был задокументирован, стала француженка Жанна Кальман. Она умерла в 1997 г., прожив 122 года. в настоящее время титул старешего человека на планете перешел к 116-летней японке Кане Танаку – она родилась 2 января 1903 года.

Ранее ученые из Эдинбургского университета выяснили, что на преждевременное старение мозга способен повлиять ряд заболеваний. Гипертония, ожирение, диабет и курение могут привести к стремительному ухудшению когнитивных способностей.