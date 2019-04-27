Худеть с удовольствием: найдена вкусная диета

Чтобы сбросить лишние килограммы, необязательно питаться полезными, но невкусными продуктами

Парадоксально, но бананы, которые, как известно, лидируют по калорийности среди фруктов, помогают похудеть.

К такому выводу пришли современные диетологи. Если посидеть на банановой диете от 3 до семи дней, можно избавиться от 3-4 килограммов. Есть и другие плюсы – за это время улучшится состояние кожи, из организма уйдут токсины и наладится работа ЖКТ.

Специалисты советуют каждый день, пока вы на диете, есть на завтрак от одного до четырех бананов и пить две чашки теплой воды. Важно также не есть за четыре часа до сна, не пить алкоголь и забыть о сладостях. Необходимо высыпаться – отдыхать нужно не меньше 7-8 часов, отмечают эксперты.

Примечательно, что банановую диету изобрели в Японии еще в 2008 году. Ее придумал медик Хитоси Ватанабе. Благодаря новому рациону он похудел на 17 килограммов. После публикации его исследования японцы массово ринулись худеть на бананах. Это обернулось тем, что фрукт на какое-то время стал настоящим дефицитом, отмечает портал Beauty.