Политика

Шоу-бизнес

Происшествия

Армия

Наука

Экономика

Жизнь

Культура

Стиль

Спорт

Недвижимость

Пресс-релизы

Блоги

Путешествия

Спасет от депрессии: найдена неожиданная польза вина

Фото: pixabay.com
Ключ к хорошему настроению оказался в умеренности

Хорошая новость для любителей выпить: шведские ученые обнаружили, что люди, выпивающие ежедневно немного вина, реже страдают от депрессии.

Исследователи пронаблюдали за 5 тысячами человек в течение 12 лет и пришли к выводу, что самыми счастливыми были те, кто употреблял чуть меньше 10 бокалов вина в неделю, сообщает The Sun. При этом ученые предупреждают, что те, кто превышал этот лимит, на 80% чаще впадали в депрессию. Впрочем, полные трезвенники также страдали от нее – на 70% чаще, чем те, кто не отказывал себе в умеренных радостях, отмечает "ФедералПресс".

Кроме того, специалисты напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя особенно опасно для молодых женщин – из-за этого у них развиваются рак и сердечно-сосудистые заболевания. А вот женщинам пожилого возраста немного спиртного не повредит, считают скандинавские специалисты.

Валентина МАЙОРОВА
новости партнеров
Загрузка...

Устали все: французы заставят Европу снять санкции с России

В Париже в открытую заговорили об отмене ограничений

Не дошло: США усилят санкции против России

Москву заставят расплатиться за склоки в соцсетях

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей