Спасет от депрессии: найдена неожиданная польза вина

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Хорошая новость для любителей выпить: шведские ученые обнаружили, что люди, выпивающие ежедневно немного вина, реже страдают от депрессии.
Исследователи пронаблюдали за 5 тысячами человек в течение 12 лет и пришли к выводу, что самыми счастливыми были те, кто употреблял чуть меньше 10 бокалов вина в неделю, сообщает The Sun. При этом ученые предупреждают, что те, кто превышал этот лимит, на 80% чаще впадали в депрессию. Впрочем, полные трезвенники также страдали от нее – на 70% чаще, чем те, кто не отказывал себе в умеренных радостях, отмечает "ФедералПресс".
Кроме того, специалисты напоминают, что чрезмерное употребление алкоголя особенно опасно для молодых женщин – из-за этого у них развиваются рак и сердечно-сосудистые заболевания. А вот женщинам пожилого возраста немного спиртного не повредит, считают скандинавские специалисты.
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