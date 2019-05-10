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Скрытая угроза: кто подвержен развитию аневризмы аорты

Фото: www.globallookpress.com
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Названы предвестники опасного недуга

Разрыв аорты, как правило, происходит мгновенно. Большая часть людей при этом не выживает. Поэтому важно уделять время профилактике, обследоваться и знать симптомы, говорящие об опасности.

Медики предупреждают: наиболее предрасположены к развитию аневризмы аорты мужчины. В зоне риска также курильщики, люди с избыточным весом, а также те, кто старше 55 лет.

Причиной разрыва аорты может послужить гипертония, стресс, физическое перенапряжение, травма брюшной либо грудной полости, а также ишемия стенки аорты.

Среди важных симптомов недуга врачи выделяют сонливость, повышенное давление, боль и слабость. Если человек уже в критическом состоянии, то у него, наоборот, резко падает давление, повышается температура, мучает сильная боль в груди, кожа может посинеть, начинается одышка.

В первую очередь медики настоятельно советуют избавиться от вредных привычек – бросить курить и не увлекаться спиртным. Кроме того, на пользу пойдут препараты с витамином С и омега-3 жирными кислотами, отмечает МедикФорум.

Кристина ЧЕРНИКОВА
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