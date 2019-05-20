Тихие убийцы: названы бессимптомные опасные заболевания

Нужно внимательно следить за здоровьем

Не все болезни протекают с ярко выраженными симптомами: многие пациенты уверены, что с ними все в порядке, тогда как в реальности все обстоит ровно наоборот.

Врач-терапевт, иммунолог Людмила Лапа рассказала "Вечерней Москве" о том, какие признаки могут быть индикаторами некоторых опасных болезней. Доктор напомнила, что атеросклероз сосудов, при котором на стенках артерий откладываются холестерин в виде налетов и бляшек, приводит к сосудистой недостаточности, острой ишемии и инфаркту. Симптомом этого опасного недуга могут быть постоянно холодные ноги. Если человек никак не может согреть нижние конечности, надо обратиться к врачу-терапевту, а затем к невропатологу.

Признак аутоиммунных заболеваний – покраснение и посинение рук на холоде. Если возникла такая проблема, следует пойти к терапевту, а затем посетить ревматолога и других специалистов.

Повышенное давление осложняет работу сердца, вызывает гипертонический криз, кровоизлияние в головном мозге, осложняет работу почек, пагубно влияет на работу организма в целом. Проблема заключается в том, что сами больные зачастую не чувствуют, что у них повысилось артериальное давление. Доктор советует приобрести тонометр и внимательно следить за состоянием своего здоровья. Без определенных симптомов развиваются и болезни щитовидной железы.

"На начальном этапе больные становятся раздражительными, их мучает бессонница. Чтобы предупредить болезнь необходимо регулярно проходить диспансеризацию",

– подчеркнула доктор Лапа. Небольшое повышение температуры тела – до 37,2 градуса – большинство склонны объяснять легкой простудой, магнитными бурями или переменой погоды. Однако это может быть последствием наличия в организме хронической инфекции, предупреждает врач.

Многие люди, не подозревая об этом, страдают апноэ – остановкой дыхания во время глубокого сна. Последствиями такого состояния могут быть сердечная недостаточность, нарушение ритмов сердца, стенокардия, лишний вес.

Основные признаки апноэ: беспокойный сон, одышка, сердцебиение, пациент просыпается в холодном поту. Доктор предупреждает, что часто этим заболеванием страдают аллергики.

Такие опасные недуги, как рак и диабет, также на начальных этапах протекают без симптомов. Признаком диабета может стать внезапное похудение, а онкологические заболевания можно перепутать с болезнями желудочно-кишечного тракта. Важно вовремя сдавать анализы на сахар и онкомаркеры, напоминает специалист.