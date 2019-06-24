На Луне нашли врагов Нибиру

Космическая схватка грозит перекинуться на нашу планету

Околоземное пространство стало ареной борьбы нескольких видов космических рас. Инопланетяне из разных уголков космоса конкурируют между собой за ресурсы нашей планеты.

Уфологи считают, что на Барбадосе засекли цефалопода – существо, принадлежащее к расе гибридов инопланетян, скрещенных с насекомыми. По мнению конспирологов, они обитают на Луне и даже частенько появляются на снимках астрономов, сообщает Vista News.

Барбадос – это островное государство, которое находится близко к месту падения метеорита, погубившего динозавров 65 млн лет назад. По-видимому, цефалоподы нашли недостающий элемент для починки своего звездолета, застрявшего на Луне, и отправили разведчиков на его поиски.

На Барбадосе обнаружили похожего на паука пришельца, выше человеческого роста. Интересно, что некоторые уфологи считают, что к появлению цефалопода имеет отношение Илон Маск, недавно запустивший стартовые образцы новых спутников Starlink.

Кроме того, конспирологи предупреждают, что цефалоподы конкурируют с аннунаками – жителями планеты Нибиру, которая не первый год грозит гибелью Земле.

Пока люди не вступили в схватку ни с одной из космических рас, так как инопланетяне заняты междоусобной войной. Однако, по мнению уфологов, театр военных действий может переместиться на нашу планету, и тогда события могут принять совсем другой оборот.



