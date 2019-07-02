Вкусное снотворное: укрепить сон поможет простой напиток

Средство из трех ингредиентов поможет при бессоннице

Важную роль в жизнедеятельности всего организма играет сон – он помогает восстановить силы и обеспечивает полную работу мозга. Из-за частых стрессов с ночным отдыхом могут возникнуть проблемы: бессонница, прерывистый сон – все это сказывается на здоровье.

Чтобы избежать таких проблем, стоит пить напиток из молока, корицы и банана. Специалисты указывает, что из-за натуральности и высокого содержания витаминов он не только безопасен и вкусен, но и полезен, – пишет VistaNews.

Известно, что молочные продукты обогащены бактериями, которые улучшают работу желудка и его микрофлору – поэтому стоит пить их перед сном. В банане содержится необходимый запас мелатонина – природного гормона роста. Он регулирует цикл отдыха и бодрствования. Благодаря такому составу получается идеально снотворное. Диетологи рекомендуют пить это коктейль, смешав все ингредиенты в блендере.